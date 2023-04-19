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Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» стартует в Москве 19 апреля

Лейла Алиева
Город
Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» стартует в Москве 19 апреля
Фото: пресс-служба Форума-выставки ГОСЗАКАЗ
Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет с 19 по 21 апреля на площадке инновационного центра «Сколково». Об этом в среду, 19 апреля, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Главной темой станет преодоление последствий введенных против России санкций для контрактной системы. Москве удалось продолжить реализацию намеченных проектов благодаря всесторонней поддержке бизнеса и постоянной цифровизации системы закупок, — рассказал он.

На объединенном стенде столичного правительства покажут результаты деятельности Портала поставщиков. Там же появятся витрины особой экономической зоны «Технополис Москва» с продукцией ее резидентов. Посетители смогут узнать, как отечественные высокотехнологичные разработки обеспечивают импортозамещение сразу в нескольких отраслях, передает официальный сайт мэра Москвы.

По итогам 2022 года на долю отечественных производителей выпало 79 процентов контрактов по закупкам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Больше всего контрактов, а именно 23,2 тысячи, было заключено с производителями товаров для строительства и ремонта.

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