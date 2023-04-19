Украина решила отозвать посла в Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина

Фото: Администрация президента РФ

Украина отзывает «для консультаций» посла страны в Белоруссии Игоря Кизима из-за встречи президента республики Александра Лукашенко с временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвала встречу «вопиющим недружественным актом» со стороны Белоруссии.

— В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций, — цитирует заявление МИД Украины РИА Новости.

В конце марта Лукашенко заявил о необходимости прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие.

В свою очередь власти Соединенных Штатов не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Москва якобы может использовать перемирие для перегруппировки своей армии и начала наступления через некоторое время.