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Украина решила отозвать посла в Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина

Никита Худяков
В мире
Украина решила отозвать посла в Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина
Фото: Администрация президента РФ

Украина отзывает «для консультаций» посла страны в Белоруссии Игоря Кизима из-за встречи президента республики Александра Лукашенко с временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвала встречу «вопиющим недружественным актом» со стороны Белоруссии.

— В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций, — цитирует заявление МИД Украины РИА Новости.

В конце марта Лукашенко заявил о необходимости прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие.

В свою очередь власти Соединенных Штатов не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Москва якобы может использовать перемирие для перегруппировки своей армии и начала наступления через некоторое время.

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