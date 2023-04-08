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Приметы и советы

Блинкен выступил против прекращения огня между РФ и Украиной

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Блинкен выступил против прекращения огня между РФ и Украиной
Фото: flickr/statephotos

Власти Соединенных Штатов не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Для некоторых идея о прекращении огня может показаться заманчивой, и я это понимаю. Но если это равносильно фактическому узакониванию захвата РФ значительной территории Украины, то это не будет справедливым и прочным миром, — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

Также госсекретарь США выразил опасения, что Москва якобы может использовать перемирие для перегруппировки своей армии и начала наступления через некоторое время.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль республики — это безальтернативный вариант не только для Киева, но и всего мира. Он выразил уверенность, что полуостров вернется в состав Украины.

Если ВСУ перейдут в контрнаступление, то это обернется для них колоссальными потерями. Такое мнение высказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он подчеркнул, что ВСУ уже создали необходимые для такого наступление подразделения.

Украина Спецоперации Россия США Энтони Блинкен
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