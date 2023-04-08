Блинкен выступил против прекращения огня между РФ и Украиной

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Власти Соединенных Штатов не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Для некоторых идея о прекращении огня может показаться заманчивой, и я это понимаю. Но если это равносильно фактическому узакониванию захвата РФ значительной территории Украины, то это не будет справедливым и прочным миром, — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

Также госсекретарь США выразил опасения, что Москва якобы может использовать перемирие для перегруппировки своей армии и начала наступления через некоторое время.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль республики — это безальтернативный вариант не только для Киева, но и всего мира. Он выразил уверенность, что полуостров вернется в состав Украины.

Если ВСУ перейдут в контрнаступление, то это обернется для них колоссальными потерями. Такое мнение высказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он подчеркнул, что ВСУ уже создали необходимые для такого наступление подразделения.