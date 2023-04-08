Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

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Возвращение Крыма под контроль Украины — это безальтернативный вариант не только для Киева, но и всего мира. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он выразил уверенность, что полуостров вернется в состав Украины. Это необходимо «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», заявил украинский лидер, передает РБК.

Если ВСУ перейдут в контрнаступление, то это обернется для них колоссальными потерями. Такое мнение высказал 7 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он подчеркнул, что ВСУ уже создали необходимые для такого наступление подразделения.

ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Союзники Украины придерживаются двух целей: помощь в организации контрнаступления, а также наращивания среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины, отметил он.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.