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Если украинские войска перейдут в контрнаступление, это обернется для них колоссальными потерями. Такое мнение высказал в пятницу, 7 апреля, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

— Украина сейчас готовится к контрнаступлению. Они это анонсируют, и мы все понимаем, что это произойдет, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Гагин подчеркнул, что ВСУ уже создали необходимые для такого наступление подразделения. В них также войдут те военные, которые недавно прошли обучение на территории союзников стран НАТО. Необходимо осознавать силу и опасность противника, заключил советник.

ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Союзники Украины придерживаются двух целей: помощь в организации контрнаступления, а также наращивания среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины, добавил он.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.