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Врач Гинзбург рассказал о неожиданной пользе болгарского перца для пожилых

Никита Худяков
Общество
Врач Гинзбург рассказал о неожиданной пользе болгарского перца для пожилых
Фото: pexels.com/Marco Antonio Victorino

Болгарский перец поможет пожилым людям в профилактике атеросклероза, подагры, диабета и гипертонической болезни. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

— Болгарский перец хорошо подходит для профилактики так называемых возрастных заболеваний. Это атеросклероз, подагра, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, — сказал он.

Врач отметил, что в состав болгарского перца входят пищевые волокна, каротиноиды и различные минералы, в частности калий и магний, которые полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, передает «Москва 24».

Согласно различным научным исследованиям, среднестатистический житель Земли в течение дня в три раза превышает дневную норму потребления сахара, что впоследствии может привести к развитию диабета второго типа. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, какие продукты помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и позволяют избежать тяжелых осложнений для организма.

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