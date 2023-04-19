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Порядок подачи заявлений на льготу по налогу на имущество физлиц по нежилым объектам утвержден в Москве

Евгений Жуков
Город
Порядок подачи заявлений на льготу по налогу на имущество физлиц по нежилым объектам утвержден в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные власти утвердили порядок и сроки подачи гражданами обращений в целях предоставления льготы по налогу на имущество физических лиц для нежилых объектов. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, речь идет об объектах, которые ранее были отнесены к торгово-офисным на основании обследования Госинспекцией по недвижимости, однако результаты которых впоследствии были пересмотрены. Льгота предусматривает снижение ставки налога с 1,5 процента до 0,5 процента.

Нежилые объекты облагаются налогом на имущество по ставке 0,5 процента, кроме торгово-офисных: подобные площадки облагаются по повышенной ставке — 1,5 процента.

Объекты недвижимости относятся к торгово-офисным по различным причинам. Одна из них — фактическое использование объекта более чем на 20 процентах общей площади, что определяется обследованием Госинспекции по недвижимости.

В случае если собственник не предоставил доступ на объект, он признается торгово-офисным по внешним признакам. Если же владелец не согласен с подобным заключением, то он может оспорить результат обследования до 31 марта года, следующего за обследованием.

Также Багреева рассказала, что в Москве исключили 235 объектов из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости.

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