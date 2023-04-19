Названы симптомы, указывающие на пыльцевую аллергию

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Если у человека в течение двух и более лет в одно и то же время повторяются одни и те же симптомы — насморк, чихание, заложенность носа, зуд в глазах, слезотечение, то у него можно заподозрить пыльцевую аллергию. Об этом рассказала аллерголог Наталья Морозова.

При этом врач отметила, что подозрение на аллергию нужно подтвердить при помощи специального обследования, так как данные симптомы возможны при других заболеваниях.

Врач отметила, что весной обострение сезонной пыльцевой аллергии вызывает цветение деревьев: ольхи, лещины и в первую очередь березы. Также в первой половине лета активно цветут травы: тимофеевка, мятлик, овсяница.

К периоду цветения растений аллергикам стоит подготовиться заранее. За 1–2 недели нужно начинать принимать антигистаминные препараты второго поколения, а также сочетать их с местными антигистаминами в виде капель и спрея в нос, передает РИАМО.

В свою очередь аллерголог Светлана Турбовская посоветовала аллергикам надевать маску перед выходом из дома, пользоваться барьерными спреями для носа, носить солнцезащитные очки, надевать головной убор и одежду с длинным рукавом в период цветения, передает Nation news.

Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период цветения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.