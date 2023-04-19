Новый электробусный парк откроют в Митине летом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино Карта всех событий

В столичном районе Митино летом откроется новый электробусный парк — второй по счету в стране. Уже готовится инфраструктура для его запуска. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, открытие этого парка позволит запустить порядка 30 электробусных маршрутов в Северном и Северо-Западном административных округах столицы.

— Дизельные автобусы будут заменены на современные электробусы. Это позволит снизить влияние на экологию. Кроме того, на маршруты в округах выйдет больше транспорта, который будет ходить чаще и перевозить больше пассажиров. Поездки станут комфортнее, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Открытие нового электробусного парка позволит создать более 550 рабочих мест для жителей близлежащих районов. Трудоустроиться смогут водители, слесари по ремонту техники, маляры и другие специалисты.

Москва подписала контракт на поставку еще 200 электробусов отечественного производства. Ожидается, что всего в парки Мосгортранса в 2023–2024 годах поступит 1200 электробусов.