Ветврач Шеляков рассказал, от чего зависит срок годности лекарств для животных
Во многом срок годности лекарственного препарата зависит от правил транспортировки. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
Врач добавил, что в ряде случае просроченные препараты также можно использовать. Например, на препаратах от клещей указан срок годности. Но эти препараты проходят испытания, их можно использовать еще в течение полугода от указанного срока, препарат не теряет своей активности, передает РИАМО.
В свою очередь Павел Попков напомнил, какие процедуры особенно необходимы домашним животным весной. По словам специалиста, в первую очередь питомцев важно защитить от паразитов, которые активизируются с повышением температуры воздуха. Поэтому нужно обрабатывать питомцев от клещей и блох перед прогулками, передает издание «Невские новости».
Такое хроническое заболевание, как эпилепсия, может встречаться и у собак. Оно проявляется периодическими судорожными припадками и требует быстрой реакции от собаковода. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.