Ветврач Шеляков рассказал, от чего зависит срок годности лекарств для животных

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Во многом срок годности лекарственного препарата зависит от правил транспортировки. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Врач добавил, что в ряде случае просроченные препараты также можно использовать. Например, на препаратах от клещей указан срок годности. Но эти препараты проходят испытания, их можно использовать еще в течение полугода от указанного срока, препарат не теряет своей активности, передает РИАМО.

В свою очередь Павел Попков напомнил, какие процедуры особенно необходимы домашним животным весной. По словам специалиста, в первую очередь питомцев важно защитить от паразитов, которые активизируются с повышением температуры воздуха. Поэтому нужно обрабатывать питомцев от клещей и блох перед прогулками, передает издание «Невские новости».

Такое хроническое заболевание, как эпилепсия, может встречаться и у собак. Оно проявляется периодическими судорожными припадками и требует быстрой реакции от собаковода. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.