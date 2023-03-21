Кинолог Голубев рассказал, как помочь собаке при приступе эпилепсии

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Такое хроническое заболевание, как эпилепсия, может встречаться и у собак. Оно проявляется периодическими судорожными припадками и требует быстрой реакции от собаковода. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт пояснил, что приступ начинается внезапно, важно вовремя оказать необходимую помощь.

Действия хозяина должны быть спокойными и слаженными. Надо изолировать собаку от любых раздражителей, обеспечить покой. Если ситуация произошла в квартире, то стоит приглушить свет, убрать источники звуков.

Собаке нужно подложить под голову или тело что-то мягкое, по возможности придержать голову собаки на боку. Не нужно разжимать челюсть животному и пытаться фиксировать язык. Если приступ длится больше 10–15 минут, рекомендуется вызвать ветврача на дом, чтобы он оказал необходимую помощь, передает РИАМО.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что важно подобрать правильный рацион для собаки. Специалист призвал не кормить питомцев исключительно мясом. Голубев указал на необходимость давать собакам овощи, фрукты и дополнительные витамины, передает ФАН.

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Об этом в пятницу, 10 марта, заявил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.