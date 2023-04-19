«Яндекс» наймет гуманитариев для обучения отечественной нейросети

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Компания «Яндекс» начала принимать на работу специалистов гуманитарных профессий. В частности, трудоустроиться смогут люди, умеющие хорошо работать с текстами — журналисты, филологи, профессиональные редакторы, педагоги и другие. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает издание «Известия».

Специалисты смогут стать AI-тренерами или их руководителями, которые займутся обучением YaLM 2.0 — российской версии генеративной сети ChatGPT, разработкой которой занимается «Яндекс».

— Нейросеть следующего поколения будет работать в «Алисе», «Поиске» и других сервисах. AI-тренеры помогут выйти на качественно новый уровень обучения искусственного интеллекта. От специалистов требуется экспертиза в области ИИ и работы с текстом, — приводят слова руководителя управления машинного интеллекта и исследований Алексея Гусакова «Известия».

Уточняется, что для обучения необходимы качественные тексты. Как правило, нейросети черпают информацию из интернета, но она может быть некорректной и нерелевантной. Тренеру нужно обучить ИИ так, чтобы он смог отличать достоверные источники от недостоверных.

«Яндекс» научил нейросети расшифровывать архивные записи со сложной дореволюционной орфографией. Попробовать технологию в действии можно в сервисе «Поиск по архивам».