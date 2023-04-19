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Андрей Бочкарев: Академия спорта «Динамо» введена в эксплуатацию на севере Москвы

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: Академия спорта «Динамо» введена в эксплуатацию на севере Москвы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, улица Юрия Никулина, 3 Карта всех событий

Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс «Динамо» на территории столичного района Аэропорт получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадь спортивно-тренировочного комплекса составила порядка 30 тысяч квадратных метров. Он станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион «ВТБ Арена».

— В апреле 2023 года Всероссийское физкультурно-спортивное общество отмечает столетний юбилей. К этой памятной дате в историческом месте у Петровского парка начнет работу современный спортивно-тренировочный комплекс. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на его ввод в эксплуатацию, — рассказал Андрей Бочкарев.

Трехэтажный комплекс оснастили всем, что необходимо для функционирования детско-юношеских секций по разным видам спорта. Во время соревнований он сможет вместить до 570 участников и 1500 зрителей.

Помимо спортивных залов, в комплексе также расположатся медицинский блок, магазины с сувенирной продукций, административные помещения, конференц-зал и три буфета.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в Москве продолжается активное развитие всех сегментов спортивной инфраструктуры. В городе появляются сооружения для профессиональных спортсменов и любителей.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко рассказал, что в среднем жители столицы оценивают важность наличия спортивных площадок в шаговой доступности на 8,46 балла из 10.

В феврале завершилось строительство спортивного комплекса с бассейном для училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского, сообщил Андрей Бочкарев.

Строительство Москва Андрей Бочкарев Район Аэропорт
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