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Более двух тысяч растений высадят в Секретном парке ТиНАО этой весной

Лейла Алиева
Город
Более двух тысяч растений высадят в Секретном парке ТиНАО этой весной
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, посёлок Коммунарка, Бачуринская улица Карта всех событий

Столичные ландшафтные архитекторы продолжают работы по обустройству тематического Секретного парка в ТиНАО. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Этой весной на территории парка высадят около двух тысяч различных растений. Идею создания Секретного парка предложил итальянский художник Марио Арлати, он же разработал проект по мотивам романа Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад».

Строительство началось еще в прошлом году. На данный момент специалисты уже высадили более 140 деревьев. Здесь предстоит обустроить четыре игровые площадки для детей в возрасте от двух до 12 лет, четыре спортивные площадки с различным возможностями, место для выгула собак, а также поляну для занятий йогой и зону с лежаками для отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году также приведут в порядок три участка поймы реки Яузы, все работы планируется завершить до конца 2026 года. Помимо этого, сейчас идет обустройство территории долин рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово.

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