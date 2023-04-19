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Обнаруженная на Новозоводской улице граната оказалась муляжом

Степан Жирнов
Происшествия
Обнаруженная на Новозоводской улице граната оказалась муляжом
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Москва, Новозаводская улица, 13 Карта всех событий

Подозрительный предмет, который был обнаружен в подъезде жилого дома на западе столицы, оказался муляжом гранаты. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Саперы провели проверку и постановили, что предмет не представляет угрозы, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подъезде жилого дома № 13 на Новозаводской улице. Дворник нашел за электрощитком предмет, похожий на гранату Ф-1. Территорию оцепили, на место прибыли сотрудники полиции и МЧС.

Похожая история произошла на улице Генерала Дорохова. Как и в этом случае, место происшествия оцепили, а саперы изучили подозрительный предмет. После проверки оказалось, что подозрительный предмет оказался муляжом.

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