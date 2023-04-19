Вооруженный мужчина ограбил женщину в подъезде ее дома в центре Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Таганская улица Карта всех событий

В центре столицы вооруженный ножом мужчина ограбил женщину в подъезде жилого дома в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 19 апреля.

По его словам, преступление произошло в ночью на Таганской улице. Злоумышленник приметил одинокую женщину и последовал за ней. У подъезда жилого дома мужчина обратился к местной жительнице и, представившись курьером, попросил пропустить его внутрь. Доверчивая женщина придержала для злоумышленника дверь, после чего сама зашла в подъезд.

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Внутри преступник достал нож и начал угрожать потерпевшей, требуя отдать ему мобильный телефон. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала гаджет, после чего мужчина скрылся. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские задержали подозреваемого в ходе патрулирования Моховой улицы. Им оказался 30-летний иностранец. При обыске у него были обнаружены и изъяты нож, а также похищенный гаджет.

Телефон вернули владелице, а фигуранта заключили под стражу.

Другое разбойное нападение произошло в жилом доме в подмосковном Дзержинске. Мужчина пришел к знакомому в гости, взял с кухни нож и потребовал у хозяина отдать ему мобильный телефон.