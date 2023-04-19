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Ефимов: Три образовательных объекта по городской программе получили разрешение на ввод в эксплуатацию

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Три образовательных объекта по городской программе получили разрешение на ввод в эксплуатацию
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Девелоперы получили разрешение на ввод в эксплуатацию трех образовательных объектов, в результате чего будет создано 232 новых рабочих места. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Программа по стимулированию создания мест приложения труда работает с 2020 года. За этот период город заключил 35 соглашений, по которым инвесторы создадут 80 объектов. В этом году девелоперы завершили строительство трех объектов образования общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Здесь смогут трудоустроиться более 230 человек, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что возле деревни Николо-Хованское появился детский сад на 220 воспитанников. Кроме того, в поселении Рязановском завершилось строительство еще одного дошкольного учреждения на 275 детей. Оба образовательных объекта создадут 113 новых рабочих мест.

В Северо-Восточном административном округе планируется строительство 15 образовательных объектов по программе комплексного развития территорий, что делает его лидером по данному показателю. На участках общей площадью свыше 106 гектаров планируется строительство более чем 104 тысяч квадратных метров школ и детских садов.

Строительство Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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