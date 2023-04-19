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Соединенные Штаты Америки стремительно теряют свою репутацию, их ненавидит весь мир. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

— Не существует такого понятия, как Европа. Не преувеличивайте его в своих головах. Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного, — отметил он.

По мнению главы турецкого МВД, Америка теряет свою репутацию из-за того, что эксплуатирует целый ряд государств, в том числе африканских, передает газета Aydınlık.

Соединенные Штаты Америки зависимы от собственного влияния на другие государства и делают все, чтобы сохранить его как можно дольше, сообщило издание Global Times. Вашингтон держит «в ежовых рукавицах» своих союзников, чтобы помешать сотрудничеству России и КНР. Для этого США проводят через посредников экономические и геополитические войны.

Америка не всегда активно участвовала в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Штаты видят в боевых действиях хорошую возможность заработать. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов. Как отметил специалист, были времена, когда американцы вели изоляционистскую политику.