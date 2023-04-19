Минобрнауки: В новой системе высшего образования будет три ступени

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Глава Министерства образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков в среду, 19 апреля, выступил с докладом на расширенном заседании Российского союза ректоров. Он представил презентацию о том, какой будет новая российская система высшего образования.

На слайдах указано, что теперь высшее образование в России будет состоять из трех ступеней — базового, специализированного и аспирантуры.

Так, базовое образование будет длиться от четырех до шести лет. Специализированное может проходить в магистратуре (сроком от года до двух лет), ординатуре, ассистентуре-стажировке. Также предусмотрена аспирантура (подготовка научных кадров) и адъюнктура (послевузовское образование для выпускников военных академий), передает РИА Новости.

В презентации Фальков отметил, что специализированное высшее образование должно обеспечить углубленную подготовку кадров. Доступ к нему будет открыт только для тех, кто имеет базовое высшее образование.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной для страны «базовой подготовке специалистов с высшим образованием».