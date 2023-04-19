Стал известен «Индекс шашлыка» для россиян в 2023 году

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В 2023 году «Индекс шашлыка» (средняя стоимость продуктов для готовки на огне) на небольшую семью в 2023 году в России будет равен примерно 900 рублям. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, в магазинах наблюдается широкий диапазон цен на товары. Например, маринованный свиной шашлык будет стоить от 299,99 рубля (упаковка 1,5 килограмма) до 467,99 рубля (2,1 килограмма). Свиное мясо без добавок в зависимости от веса будет стоить от 150 до 966 рублей.

Кроме того, в одном из популярных маркетплейсов можно приобрести шашлык из грудки индейки. Он обойдется в 529,99 рубля за полтора килограмма. Шашлык из курицы можно приобрести по стоимости от 298,99 до 349,99 рубля, приводит слова Долговой агентство городских новостей «Москва».

Курица без добавок обойдется в сумму от 135 до 538 рублей. Репчатый лук продают в диапазоне от 60 до 218 рублей за килограмм. Кроме того, специалисты включают в набор основных продуктов для шашлыка кетчуп (от 54 до 220 рублей), огурцы (от 160 до 339 рублей за килограмм), помидоры (от 106 до 1,2 тысячи рублей за килограмм). Общая средняя стоимость набора, таким образом, составляет 900 рублей.

С 1 марта в России вступили в силу изменения в правилах жарки шашлыков на дачах. Необходимое расстояние от мангала до построек сократилось с 50 до пяти метров.