Московские причалы и набережные подготовили к старту навигации

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Москва, Фрунзенская набережная Карта всех событий

В столице завершилась подготовка к началу навигации причалов и набережных. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов, — рассказал он.

Также специалисты привели в порядок после зимнего сезона 78 набережных в центре города, среди них Кремлевская, Фрунзенская и Котельническая. В этом году также планируется отремонтировать более 190 тысяч погонных метров покрытия на набережных.

Бирюков напомнил, что такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.

Днем ранее специалисты промыли высотку на Котельнической набережной в рамках месячника весеннего благоустройства. Работу проводила бригада из 25 человек, а весь процесс занял около двух часов.