Высотку на Котельнической набережной промыли после зимы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Котельническая набережная, 1/15 Карта всех событий

Специалисты промыли высотку на Котельнической набережной в рамках месячника весеннего благоустройства. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— С помощью специальных моющих средств тщательно промыли серый гранит фасада здания, мраморные арки и горельефы. В работах задействовали автовышки, гидранты, поливомоечную машину и другую спецтехнику, — говорится в сообщении.

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Над промывкой высотки работала бригада из 25 человек, а весь процесс занял около двух часов, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Всего в городе промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.

Столичные дороги в этом месяце промоют четыре раза со специальным шампунем: это необходимо для их очистки после зимы. В работах по промывке, которые пройдут в рамках традиционного месячника по благоустройству, задействуют необходимое количество техники и специалистов.