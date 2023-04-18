Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Высотку на Котельнической набережной промыли после зимы

Евгений Белоусов
Город
Высотку на Котельнической набережной промыли после зимы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Котельническая набережная, 1/15 Карта всех событий

Специалисты промыли высотку на Котельнической набережной в рамках месячника весеннего благоустройства. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— С помощью специальных моющих средств тщательно промыли серый гранит фасада здания, мраморные арки и горельефы. В работах задействовали автовышки, гидранты, поливомоечную машину и другую спецтехнику, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Над промывкой высотки работала бригада из 25 человек, а весь процесс занял около двух часов, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Всего в городе промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.

Столичные дороги в этом месяце промоют четыре раза со специальным шампунем: это необходимо для их очистки после зимы. В работах по промывке, которые пройдут в рамках традиционного месячника по благоустройству, задействуют необходимое количество техники и специалистов.

Москва ЖКХ Центральный административный округ (ЦАО) Уборка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте