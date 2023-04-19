В Нижнем Новгороде задержали печерского маньяка после нападения на ребенка

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Ранее судимый педофил задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в сексуальном домогательстве к ребенку. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает управление СК РФ по региону.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 апреля подозреваемый проследовал за девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где совершил действия сексуального характера в отношении ребенка. Мать девочки успела пресечь противоправные действия, но не смогла его задержать, так как мужчина успел скрыться с места преступления.

Ночью 19 апреля правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его, говорится на сайте ведомства.

По данным РИА Новости, речь идет о печерском маньяке — мужчине, который был неоднократно судим за изнасилования детей в лифтах и подъездах в нижегородском районе Верхние Печеры. Последний раз он был осужден в 2005 году на 18 лет колонии и недавно освободился.

2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали маньяка, который 20 лет назад изнасиловал и убил местную жительницу. Само преступление произошло ночью 16 марта 2002 года в Фонарном переулке. Злоумышленник напал на 19-летнюю девушку, избил и изнасиловал ее. После этого маньяк задушил жертву и скрылся. В его отношении возбудили уголовное дело по соответствующим статьям.