Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Нижнем Новгороде задержали печерского маньяка после нападения на ребенка

Никита Худяков
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали печерского маньяка после нападения на ребенка
Фото: shutterstock

Ранее судимый педофил задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в сексуальном домогательстве к ребенку. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает управление СК РФ по региону.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 апреля подозреваемый проследовал за девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где совершил действия сексуального характера в отношении ребенка. Мать девочки успела пресечь противоправные действия, но не смогла его задержать, так как мужчина успел скрыться с места преступления.

Ночью 19 апреля правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его, говорится на сайте ведомства.

По данным РИА Новости, речь идет о печерском маньяке — мужчине, который был неоднократно судим за изнасилования детей в лифтах и подъездах в нижегородском районе Верхние Печеры. Последний раз он был осужден в 2005 году на 18 лет колонии и недавно освободился.

2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали маньяка, который 20 лет назад изнасиловал и убил местную жительницу. Само преступление произошло ночью 16 марта 2002 года в Фонарном переулке. Злоумышленник напал на 19-летнюю девушку, избил и изнасиловал ее. После этого маньяк задушил жертву и скрылся. В его отношении возбудили уголовное дело по соответствующим статьям.

педофилия Нижний Новгород Маньяки Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте