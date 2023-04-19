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Концерт Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске из-за жалоб местных жителей

Лейла Алиева
Общество
Концерт Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске из-за жалоб местных жителей
Фото: РИА Новости

Концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова отменили в Петрозаводске после жалоб местных жителей. Об этом сообщается на сайте Дома культуры «Машиностроитель», где должно было пройти мероприятие.

— В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия по поводу отрицательных высказываний Евдокимова в адрес нашей страны и, в частности, СВО, администрация ДК «Машиностроитель» приняла решение отменить концерт данного артиста, запланированный на 13 мая, — говорится в сообщении.

Недавно в Тольятти отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Город стал седьмым по отмене выступлений артистки.

Тольятти стал седьмым городом России, в котором отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. «Лада-Арена» в социальных сетях сообщила, что для возврата денег за билеты, приобретенные в кассах, необходимо написать заявление.

Ранее концерты Арбениной отменили в Чебоксарах, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Перми, Ульяновске и Казани.

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