Собянин рассказал о внедрении нового стандарта экстренной помощи в стационарах Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В рамках Госпрограммы «Столичное здравоохранение» активно строятся больницы и поликлиники, оснащаются уже работающие современным оборудованием. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Всего в городе будет шесть флагманских центров, два уже работают — в НИИ скорой помощи им. Склифосовского и ГКБ им. Вересаева. Продолжается реконструкция одного и строительство еще трех, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что появится свыше 600 суперсовременных коек для оказания экстренной помощи. Кроме того, планируется закупка техники и внедрение малоинвазивных методик. По словам Сергея Собянина, на текущий момент высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в 45 стационарах столицы. Уточняется, что в предыдущем году ее получили свыше 185 тысяч пациентов.

Также растет количество хирургических операций с использованием робототехники. За 2022 год в столице провели около 1,2 тысячи таких операций, свыше 800 с применением «Гамма-ножа», написал Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Также глава города рассказал о ключевых задачах развития московского здравоохранения в 2023 году. В эксплуатацию будет введено четыре флагманских центра городских больниц, корпуса клинического центра «Коммунарка», новый комплекс МКНЦ им. Логинова, ИКБ №1 и Детской больницы св. Владимира.