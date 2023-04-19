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Приметы и советы

Эксперты дали советы, как защитить деревья в саду от весенних заморозков

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы, как защитить деревья в саду от весенних заморозков
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Весенние заморозки – одна из больших проблем для садоводов. Если вовремя не принять меры, то можно не дождаться хорошего урожая. Специалисты отдела по защите растений филиала Россельхозцентра по Ленинградской, Мурманской областям и Республике Карелия дали советы садоводам, как защитить плодовые деревья с кустарниками.

Эксперты отмечают, что при прогнозах ночных температур в районе плюс двух градусов, необходимо принять меры, чтобы уберечь деревья в саду и сгладить резкие перепады температуры.

Профилактические меры борьбы с заморозками включают в себя правильный выбор растений и их грамотное расположение на участке с учетом особенностей местности и микроклимата.

В период заморозком нужно обеспечить обогрев растений. Для создания укрытий применяются прозрачные для света, молочно-белые полимерные пленки. С их помощью можно укрыть плодовые деревья на карликовых подвоях и рано цветущие ягодные кустарники.

Снизить опасность заморозков для деревьев также поможет смещение фазы цветения. Для этого применяется побелка полимерами или известковым молоком.

Также садоводы часто прибегают к созданию дымовых завес при понижении температуры воздуха. Для этого используют хворост, торф, прелую солому, сучья, передает издание «Профиль».

Что нужно успеть сделать на своем участке в апреле, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома РФ Октябрины Ганичкиной.

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