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Агроном Ганичкина рассказала, какие культуры нужно сажать в огороде уже в апреле

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Агроном Ганичкина рассказала, какие культуры нужно сажать в огороде уже в апреле
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице среднесуточная температура доходит до 10 градусов, а это означает, что почва постепенно прогревается и дачники могут всецело приступать к посадке первых культур. Что еще нужно успеть сделать на своем участке в апреле, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома РФ Октябрины Ганичкиной.

По словам мастера, каждый садовод непременно должен перекопать землю, чтобы она стала «пушистой» и набрала воздуха.

— Вспахав почву, территорию можно посыпать семенами горчицы. Горчица способствует тому, что в будущем в месте, где она была внедрена, не будет расти сорняк, — заверила Ганичкина.

Кроме того, горчица — это природная и живая мульча, которая прекрасно удобряет огород и создает благодатную почву для посева. К тому же благодаря горчице грунт становится рыхлым, и вам проще его обработать, подчеркнула спикер.

Первое, что следует сажать, — это зелень и лук. Чтобы эти культуры хорошо взялись и взошли, землю, где они будут расти, нужно полить и обработать «Фитоспарином». Это биологический препарат, созданный на основе почвенных бактерий и природных микроорганизмов.

Чтобы согреть почву и ускорить рост первых культур, посыпьте грядки живыми бактериями. По словам эксперта, эти микроорганизмы помогут улучшить плоды ранних культур — свеклы, лука и моркови.

После снабжения грядок живыми микроорганизмами землю нужно накрыть темной материей, чтобы полезные бактерии размножились, согрели почву и подготовили ее к полномасштабным посадочным процессам, заключила собеседница «ВМ».

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