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Движение по улице Дмитрия Ульянова восстановлено после ДТП
Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий
Проезжая часть на улице Дмитрия Ульянова освобождена после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 19 апреля.
— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на пешеходном переходе возле дома № 46 по улице Дмитрия Ульянова. Велосипедист пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, когда его сбил автомобиль. Инцидент попал на видео.
Другое ДТП произошло в городском округе Коломна. Мотоциклист сбил местную жительницу с ребенком. Женщину госпитализировали.
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