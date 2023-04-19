Движение по улице Дмитрия Ульянова восстановлено после ДТП

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

Проезжая часть на улице Дмитрия Ульянова освобождена после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 19 апреля.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на пешеходном переходе возле дома № 46 по улице Дмитрия Ульянова. Велосипедист пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, когда его сбил автомобиль. Инцидент попал на видео.

Другое ДТП произошло в городском округе Коломна. Мотоциклист сбил местную жительницу с ребенком. Женщину госпитализировали.