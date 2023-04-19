СМИ: ФСБ совместно с МВД проверяют полицию Москвы из-за утечек данных силовиков

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ФСБ совместно с отделом внутренней безопасности МВД проверяют московскую полицию из-за утечки данных российских силовиков. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

По предварительным данным, проверки проводятся в УВД по ЦАО города Москвы, а также в районных отделах. ТАСС сообщил, что полицейских подозревают в продаже личных данных силовиков.

Среди покупателей информации были граждане Украины. По сообщениям СМИ, проверки идут уже несколько недель, есть задержанные по подозрению в совершении преступления.

Более 20 сотрудников Главного управления МВД России по Ростовской области стали фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и участии в нем, сообщили 11 апреля в СК.

Отмечается, что обвиняемых удалось вычислить совместно с Федеральной службой безопасности и Главным управлением собственной безопасности МВД.