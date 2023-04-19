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Суд арестовал банковские счета семьи Чекалиных

Степан Жирнов
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Суд арестовал банковские счета семьи Чекалиных
Фото: t.me/ler_chek_official

Суд арестовал сумму неуплаченных налогов на банковских счетах семьи Чекалиных. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 19 апреля.

По ее словам, в рамках расследования уголовных дел проводятся следственные действия, которые направлены на возмещение нанесенного семьей блогеров ущерба бюджету. Помимо этого, в Следственный комитет продолжают поступать заявления от людей, пострадавших от действий Чекалиных.

Блогера Валерию Чекалину, также известную под псевдонимом Лерчек, а также ее мужа обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. По версии следствия, за два года семья блогеров не заплатила в бюджет более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «ВМ».

Также в отношении пары возбуждено уголовное дело из-за незаконной легализации 130 миллионов рублей.

Помимо уголовных разбирательств, семью преследуют и гражданские тяжбы. 27 марта Чекалина проиграла суд рекламному агентству, которое отсудило у Лерчек миллион рублей.

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