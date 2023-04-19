Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

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Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к категории ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Законом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов ВОВ и установление для них правовых гарантий социальной защиты.

Соответствующим знаком награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города. Данное нововведение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, говорится в документе.

Представители общероссийской общественной организации «Офицеры России» 20 января обратились с инициативой вернуть прежнее название городу Волгограду. Они отправили соответствующий запрос заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

Позже стало известно, что решение по поводу референдума о переименовании Волгограда в Сталинград могут принять после майских праздников.