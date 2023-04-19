Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Евгений Жуков
Общество
Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ
Фото: shutterstock

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к категории ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Законом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов ВОВ и установление для них правовых гарантий социальной защиты.

Соответствующим знаком награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города. Данное нововведение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, говорится в документе.

Представители общероссийской общественной организации «Офицеры России» 20 января обратились с инициативой вернуть прежнее название городу Волгограду. Они отправили соответствующий запрос заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

Позже стало известно, что решение по поводу референдума о переименовании Волгограда в Сталинград могут принять после майских праздников.

Госдума Великая Отечественная война Волгоград Ветераны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте