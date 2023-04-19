Вариант коронавируса «арктур» выявили в трех образцах от пациентов из Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Подвариант коронавируса XBB.1.16, или «арктур», обнаружили в трех образцах от московских пациентов. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал завлабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин.

По его словам, специалистами НИЦ, работавшими совместно со столичным депздравом, был выявлен генетический вариант коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к линии XBB.1.16 и получивший название «арктур» в трех образцах у пациентов из Москвы, передает ТАСС.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил опасность нового штамма коронавируса «арктур». По словам эксперта, такая разновидность коронавируса на 20 процентов заразнее предыдущих вариантов.

Чем опасен новый штамм коронавируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Специалист считает, что это очередная мутация коронавируса, который меняется и приспосабливается.