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Bangkok Post: Таиланд отложил введение туристического сбора до осени

Евгений Белоусов
В мире
Bangkok Post: Таиланд отложил введение туристического сбора до осени
Фото: Unsplash

Власти Таиланда решили отложить введение сбора с прибывающих авиатранспортом иностранных туристов до сентября. Об этом в среду, 19 апреля, со ссылкой на министра туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракана сообщает газета Bangkok Post.

К такому решение власти страны пришли, так как авиакомпании не могут применять избирательный подход к иностранцам, тайцам и экспатриантам. Сами туристические операторы в свою очередь призывают к более четким правилам в отношении сбора, так как авиакомпании настаивают на одинаковом отношении ко всем пассажирам, передает газета.

В январе сообщалось, что власти Таиланда намерены с июня начать взимать с туристов сбор в размере 300 батов (9 долларов). Средства, собранные с туристического сбора, будут направлены на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, и на развитие туристических направлений.

В этом году россиян ожидают длинные майские праздники. О том, какие направления стоит выбрать для отдыха внутри страны и за ее пределами, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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