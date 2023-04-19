Участника поджога Дома профсоюзов в Одессе ликвидировали в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Участвовавший в поджоге одесского Дома профсоюзов Александр Станков был ликвидирован в Артемовске. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил военкор Евгений Поддубный.

По информации журналиста, Станков участвовал в боевых действиях в составе третьей штурмовой бригады, которая была сформирована на основе подразделения «Азов»*. Также тот придерживался неонацистских взглядов, передает «МК».

В ходе боев на Херсонском направлении ликвидирован бывший депутат Верховной рады Олег Барна, 18 апреля сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что именно Барна стал героем интернет-мемов после того, как в 2015 году попытался вынести премьер-министра Украины Арсения Яценюка с трибуны Верховной рады. При этом подробности гибели бывшего политика не сообщаются.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

*Запрещенная в России террористическая организация.