Девушка попала в больницу после укуса гремучей змеи в Подмосковье

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Гремучая змея укусила свою хозяйку в Подмосковье. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

— Пациентка находится в медучреждении, подведомственном Минздраву Московской области. Ей проведены медицинские обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также организована консультация врача-токсиколога, определена тактика лечения и наблюдения пациентки, — говорится в сообщении.

Уточняется, что хозяйка змеи сейчас находится в состоянии средней тяжести, передает ТАСС.

В конце марта москвич неожиданно для себя обнаружил в своей квартире королевскую калифорнийскую змею.

«Вечерняя Москва» рассказала, как защититься от укуса змеи. Следует соблюдать ряд простых рекомендаций, в том числе не пытаться контактировать с пресмыкающимся и близко к нему подходить.

Врач-герпетолог Ян Ермолов в беседе с «ВМ» объяснил, что нужно сделать, если не удалось избежать укуса змеи.