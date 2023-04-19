Вооруженные силы Судана объявили о перемирии на 24 часа

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Вооруженные силы Судана вслед за Силами быстрого реагирования (СБР) объявили о перемирии на 24 часа, которое вступило в силу в 18:00 по местному времени (19:00 по московскому). Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

— Вооруженные силы объявляют о своем согласии на перемирие сроком на 24 часа, начиная от шести часов сегодняшнего вечера, — цитирует заявление ВС Судана РИА Новости.

Отмечается, что перемирие принято в гуманитарных целях при условии, что СБР тоже будут его придерживаться.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования. В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартум. Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме.

Позднее правительственные войска нанесли серию авиаударов по базам СБР. Полковник ВС Судана Халед Абдулла сообщил, что военные взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений были потери.