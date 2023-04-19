США провели испытание ракеты Minuteman III

Фото: shutterstock

Американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе базы космических сил «Ванденберг».

— 19 апреля провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны, — говорится в сообщении.

Ракеты была выбрана случайным образом из арсеналов в штате Монтана.

Новейшие российские ядерные торпеды «Посейдон» являются оружием апокалипсиса, заявили журналисты Popular Mechanics.

Автор статьи отмечает, что в США скептически относятся к техническим возможностям России по созданию такого оружия. Он добавил, что, несмотря на это, Москва может вскоре развернуть торпеды «Посейдон» у берегов Тихого океана, напрямую угрожая всем военно-морским базам США в Тихом океане, а также городам Сан-Диего, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.