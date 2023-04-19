Минцифры РФ проведет мероприятие «Безопасное поведение в сети Интернет»

Фото: Unsplash

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ информирует о проведении в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез», направленного на формирование базовых компетенций цифровой грамотности и кибербезопасности у школьников, мероприятия по теме «Безопасное поведение в сети Интернет».

Организаторами проекта выступают Минцифры совместно с Минпросвещения, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Так, с 17 апреля по 19 мая в рамках мероприятия в Сети будут размещены просветительские видеоматериалы. Контент видеороликов посвящен следующим темам: «Авторское право», «Цифровой этикет», «Электронные деньги», «Права потребителей», «Цифровой баланс».

По словам главы департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяны Трубниковой, благодаря видеороликам ребята узнают об авторских правах, электронных деньгах, этикете в интернете, а также балансе реальной и цифровой жизни.

Российские компании начали обучать «белых» хакеров, или пентестеров. Они тестируют информационные системы на безопасность, сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.