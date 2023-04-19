Минюст США заявил, что Вашингтон не одобряет идею признания России «спонсором терроризма»

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Минюст США не знает, существуют ли юридические препятствия для внесения РФ в американский список стран — спонсоров терроризма, но руководство страны выступает против подобного решения. Об этом в среду, 19 апреля, заявила первый заместитель министра юстиции США Лиза Монако.

По ее словам, американские политические элиты не в курсе юридических препятствий.

— Хотя я знаю, что первый анализ, который будет сделан в этом отношении, будет проведен Госдепартаментом. Но также я знаю, что президент США (Джо Байден — прим. «ВМ») указал, что он не одобряет подобного шага, — сказала Монако.

Белый дом подчеркивал в сентябре прошлого года, что решение руководства Соединенных Штатов не вносить РФ в указанный перечень является окончательным. С призывом внести в него Россию к Вашингтону обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация была признана «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине.