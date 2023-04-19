Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минюст США заявил, что Вашингтон не одобряет идею признания России «спонсором терроризма»

Евгений Жуков
В мире
Минюст США заявил, что Вашингтон не одобряет идею признания России «спонсором терроризма»
Фото: Unsplash

Минюст США не знает, существуют ли юридические препятствия для внесения РФ в американский список стран — спонсоров терроризма, но руководство страны выступает против подобного решения. Об этом в среду, 19 апреля, заявила первый заместитель министра юстиции США Лиза Монако.

По ее словам, американские политические элиты не в курсе юридических препятствий.

— Хотя я знаю, что первый анализ, который будет сделан в этом отношении, будет проведен Госдепартаментом. Но также я знаю, что президент США (Джо Байден — прим. «ВМ») указал, что он не одобряет подобного шага, — сказала Монако.

Белый дом подчеркивал в сентябре прошлого года, что решение руководства Соединенных Штатов не вносить РФ в указанный перечень является окончательным. С призывом внести в него Россию к Вашингтону обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация была признана «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте