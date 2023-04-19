Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Остановка «Силикатный завод» не будет работать 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 19 апреля.

В результате изменится ряд маршрутов: № 27, 294 и с344 будут ходить только до остановки «Улица Шеногина», посадка будет осуществляться на остановке «2-й Силикатный проезд».

При этом маршрут № 48 будет продлен до остановки «2-й Силикатный проезд». Помимо этого, № 322 будет ходить только до остановки «5-й автобусный парк», посадка — на остановке «Улица Мневники, 4».

Для проезда в промзону № 6 «Силикатные улицы» от МЦК «Хорошево» и метро «Полежаевская» необходимо будет пользоваться автобусом № 48, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В пятницу, 21 апреля, с 04:30 до конца мероприятий в связи с Ураза-байрамом изменятся маршруты на улице Хачатуряна в районе Отрадное.

В связи с мероприятием маршрут № 98 в обе стороны пойдет по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна. В свою очередь автобус № 803 вместо улицы Хачатуряна пойдет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.