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Москвичей пригласили на бесплатные онлайн-лекции для подготовки к «Диктанту Победы»

Евгений Белоусов
Город
Москвичей пригласили на бесплатные онлайн-лекции для подготовки к «Диктанту Победы»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный Музей Победы пригласил жителей города на бесплатные видеолекции «Открытого лектория», организованного для подготовки к «Диктанту Победы». Об этом «Вечерней Москве» в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Историки расскажут слушателям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Все желающие могут присоединиться к лекциям на сайте Музея Победы и дополнительно подготовиться к участию в историческом диктанте. Встречи «Открытого лектория» проводятся в Музее Победы и еженедельно публикуются на сайте.

Слушатели узнают о событиях Ржевской битвы, Битвы за Кавказ, Курской и Сталинградской битвах, освобождении Смоленска и снятии блокады Ленинграда.

Спикерами выступили старший научный сотрудник НИИ военной истории ВАГШ ВС РФ Алексей Исаев, общественный деятель, писатель Артем Драбкин, историки Музея Победы, ученый секретарь Виктор Сеничкин и другие.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка будет проходить до 12 июня.

Ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант» состоялась в минувшую субботу, 8 апреля. Одной из площадок стала редакция газеты «Вечерняя Москва». Сотрудники и гости «ВМ» проверили свои знания. Текст был посвящен выдающемуся ученому, путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

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