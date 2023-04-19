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Приметы и советы

Бывшего заместителя министра культуры Ярилову задержали в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Бывшего заместителя министра культуры Ярилову задержали в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову задержали в столице. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

Экс-чиновница подозревается в коррупционном преступлении, которое связано с хищением по программе «Пушкинская карта». В настоящее время Ярилову допрашивают.

Она занимала должность замминистра культуры с 2018 по сентябрь 2022 года.

28 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники силовых структур задержали начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова в рамках расследования коррупционной схемы в службе. По словам парламентария, должностные лица Росгвардии организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 миллионов рублей.

Помимо этого, по подозрению в коррупции в Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы: замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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