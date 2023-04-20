Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Американское издание New York Times разместило статью о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в Донецкой народной республике. Журналисты признали, что они не поддерживают украинскую армию: слова местного населения об обстрелах города ВСУ газета объяснила влиянием «российской пропаганды».

— Спустя год после начала спецоперации, несмотря на многомесячные артиллерийские и ракетные удары со стороны российских войск, некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой РФ. Они повторяют слова из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать, — написали авторы публикации.

Журналисты пообщались с местными жителями, которые негативно относятся к украинским властям и ожидают освобождения региона российской армией. Авторы статьи признали, что население восточных регионов Украины всегда было наиболее лояльно настроено по отношению к РФ из-за родственных и культурных связей.

— Мы проиграли информационную войну в 2014 году, — высказался украинский полиций в Константиновке.

Он рассказал журналистам о своем опыте работы в Дружковке, городе на севере ДНР. По его словам, летом прошлого года он задержал пятерых местных жителей, которые якобы предоставляли информацию об объектах ВСУ военным ВС РФ.

— Я надеялась, что так в моей стране что-то изменится к лучшему и настанет мир. Я не хотела, чтобы мои дети жили в войне, — сказала одна из задержанных женщин на допросе.

19 апреля украинские войска взорвали в Артемовске четыре девятиэтажных дома, где в подвалах укрывались минимум 20 мирных жителей.