ВСУ взорвали четыре многоэтажки с мирными жителями при отступлении в Артемовске

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Украинские войска взорвали в Артемовске четыре девятиэтажных дома, где в подвалах укрывались минимум 20 мирных жителей. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.

Уточняется, что это произошло два дня назад при отступлении ВСУ из поселка Цветмет, расположенного на окраине Артемовска. В тот момент в подвалах прятались как взрослые, так и дети, в результате взрыва все погибли.

Жители находящегося рядом частного сектора, которым помогли эвакуироваться российские бойцы, рассказали, что стали свидетелями этой трагедии, передает ТАСС.

Недавно один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские военнослужащие расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. По его словам, это произошло во время «зачистки» одного из домов.

Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов. Уточняется, что в декабре в этом предприятии провел награждение солдат президент Украины Владимир Зеленский.

Российские войска контролируют почти 90 процентов Артемовска, в ближайшее время будет решен вопрос о полном взятии города. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.