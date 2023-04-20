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Канал «Муз-ТВ» замазал Темникову на видео про историю шоу «Фабрика звезд»

Юлия Курганова
Общество
Канал «Муз-ТВ» замазал Темникову на видео про историю шоу «Фабрика звезд»
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Телеканал «Муз-ТВ» вызвал недоумение у пользователей YouTube, замазав певицу Елену Темникову на кадрах в документальном фильме «Золотая клетка для артистов! История шоу «Фабрика звезд».

В ленте показывали кадры с певицей Полиной Гагариной, которая победила во втором сезоне шоу, где также участвовала Темникова. На видео ее заблюрили, хотя она стояла на заднем плане в белом платье.

Пользователи в комментариях задали вопросы о причинах этой ситуации, но представители канала не дали никаких объяснений. Сама Темникова также не прокомментировала этот инцидент, передает «Московский комсомолец».

Темникова заняла третье место на «Фабрике звезд — 2» в 2003 году. После участия в шоу, она стала солисткой группы Serebro, продюсером которой был Максим Фадеев. В 2014 году певица начала сольную карьеру.

В конце января Темникова спровоцировала слухи о том, что скоро во второй раз станет мамой. На такие мысли ее фанатов натолкнуло то, что артистка все реже появляется на публике, а на недавнем концерте некоторые заметили округлившийся живот.

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