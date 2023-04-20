Рогов назвал призыв властей США не прикасаться к их ядерным технологиям на ЗАЭС смешным

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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал смешным призыв Соединенных Штатов не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС.

До этого телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось письмо от 17 марта главы управления политики нераспространения министерства энергетики Америки Андреа Феркиле генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву. Он написал, что ЗАЭС «содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством США». Американские власти призвали РФ «не трогать эти ядерные технологии».

— Со стороны США все это звучит по меньшей мере смешно и связано, скорее всего, с опасением, что вскроется правда об американских технологиях, которые могут быть потенциально опасны для ядерной энергетики, — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, Штатам нужно прекратить посягать на исторические южнорусские земли и навсегда «убраться с территории Украины».

— В противном случае, Америка закончит так же, как в Южном Вьетнаме, — отметил политик.

ВСУ в октябре прошлого года предприняли попытку захватить ЗАЭС, которая находится под контролем России. Об этом 7 апреля сообщило британское издание Times.