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Times: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС

Юлия Курганова

Сюжет: 

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В мире
Times: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС
Фото: flickr/iaea_imagebank

Вооруженные силы Украины в октябре 2022 года предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая находится под контролем РФ. Об этом сообщило британское издание Times.

В операции участвовала группировка численностью почти 600 военных из элитных подразделений. Они были вооружены крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами Mk 19. В их задачу входило «начать штурм, чтобы отбить Запорожскую атомную электростанцию».

Отмечается, что Украина ранее «не признавала» факта атаки на электростанцию, но участники операции, в том числе из военной разведки и военно-морского флота, рассказали изданию о попытке захвата ЗАЭС. Один из офицеров сообщил, что около электростанции организована «очень плотная оборона», сказано в статье.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской атомной электростанции, которые произошли осенью 2022 года. Он посетил ЗАЭС на прошлой неделе. Это был его второй визит на станцию и первый — после учреждения постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ней.

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