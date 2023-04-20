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Приметы и советы

Бывшего владельца сети «Азбука вкуса» задержали по делу о мошенничестве в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Бывшего владельца сети «Азбука вкуса» задержали по делу о мошенничестве в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице в ночь на четверг, 20 апреля, задержан экс-совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хаус» Кирилл Якубовский. Причиной задержания, по предварительным данным, стало расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Бизнесмену официально предъявлено обвинение.

— После проведения с ним следственных действий ему официально было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Позже стало известно, что Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя на два месяца. Решение об аресте Якубовского пока не было обжаловано в апелляционной инстанции.

Якубовский начал карьеру в середине 1990-х в должности зампредседателя правления «Экспобанка», позже стал основным совладельцем кредитного учреждения. С 2008 года он был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». Летом 2014 года бизнесмен продал свою долю партнерам, а позже продал свои активы сети «Кофе Хаус», которая перешла под контроль владельца «Шоколадницы».

19 апреля бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову задержали в столице. Экс-чиновница подозревается в коррупционном преступлении, которое связано с хищением по программе «Пушкинская карта». В настоящее время ее допрашивают.

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