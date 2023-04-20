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Приметы и советы

США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 над Аляской

Юлия Курганова
В мире
США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 над Аляской
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Соединенные Штаты сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской. Америка не считает произошедшее угрозой или провокацией. Об этом в среду, 19 апреля, сообщило североамериканское командование воздушной обороны.

— Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не входили в суверенное пространство США и Канады. Такие действия РФ предпринимаются регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация, — отметило командование.

Уточняется, что задание со стороны США выполняли истребители F-16 и F-22.

Также в сообщении сказано, что американское командование отслеживает и идентифицирует все военные самолеты, входящие в зону ПВО, отслеживает их движение и при необходимости сопровождает из зоны, передает РИА Новости.

24 марта стратегический разведывательный самолет ВВС Британии в сопровождении двух истребителей заметили в акватории Черного моря около берегов Крыма. Около 17:30 Boeing RC-135W Rivet Joint сделал круг возле побережья Румынии, а потом направился в восточном направлении.

Россия США Аляска Истребители Самолеты
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