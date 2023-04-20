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Приметы и советы

Восемьдесят человек погибли при давке в столице Йемена Сане

Юлия Курганова
В мире
Восемьдесят человек погибли при давке в столице Йемена Сане
Фото: Pixabay

Количество жертв давки в йеменской столице Сане, которую контролирует движение «Ансар Алла» (хуситы), достигло 80 человек.

— Число жертв давки, которая произошла в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, увеличилось до 80 человек. Среди них есть дети, также 120 человек получили травмы, — сообщил источник РИА Новости.

Среди пострадавших 20 граждан находятся в критическом состоянии. Всех раненых доставили в больницы.

Источник отметил, что это был первый подобный инцидент, сообщив, что предприниматели каждую неделю раздавали помощь нуждающимся в одном и том же месте без каких-либо жертв.

Пресс-служба созданного хуситами Высшего политического совета сообщила в Twitter, что глава совета Махди аль-Машат выражает соболезнования семьям погибших, он поручил создать комитет для расследования трагедии.

Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь на 30 октября 2022 года в сеульском районе Итхэвон, где на мероприятия по случаю Хеллоуина собрались десятки тысяч человек. Среди них были в том числе и туристы, жертвами трагедии стали 26 иностранных граждан, в том числе четверо россиянок.

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